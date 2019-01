No habrá más 'Chino' Maidana en el ring: "boxear es algo que quedó atrás"

"Era un trabajo. Me jubilé, ya pasó la etapa. Sigo viajando, yendo a las peleas, pero sin entrenar ni subir al ring. Las peleas con Mayweather me ayudaron a jubilarme temprano”, comentó para La Nación .

"Casi todos dicen que se retiran y vuelven. Yo quiero ser único. No quiero faltar a mi palabra. Estoy bien. Igual, si estuviera mal no volvería. Buscaría otros recursos. Tengo otros negocios, otras cosas. Cuando me afirmé bien, me retiré y se acabó”.