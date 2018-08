¡No es broma! 'Maravilla' Martínez, cada vez más cerca de salir del retiro

"Me parece bien que Julio César Chávez (JR.) quiera pelear conmigo de nuevo , ya que podría regresar para enfrentarlo o a otro gran nombre de mi generación como Floyd Mayweather o Manny Pacquiao", dijo 'Maravilla'.

"Para mí es un gran desafío y me encantan los retos. He estado entrenando desde hace meses y no bromeo sobre el tema. Si él (Chávez) quiere la pelea, podemos hacerla", confesó quien hace unos años fuera el campeón mundial mediano del CMB y OMB y uno de los mejores libra por libra.