‘Mickey’ Román vence y retira a Orlando Salido, ‘Siri’ sorprendió con el anuncio

En una auténtica ‘guerra’, Miguel ‘Mickey’ Román venció a Orlando ‘Siri’ Salido por nocaut técnico en pelea disputada en el Mandalay Bay de Las Vegas Nevada.



Los boxeadores se entregaron y se arrojaron desde el primer asalto, no decepcionaron a las expectativas que se tenía del combate en una de las categorías más disputadas en su reinado, la superpluma. Salido salió muy firme al inicio del combate e incluso hizo tambalear en el novel primer round a Roman, en los rounds siguientes los golpes llovieron por montones en dos estilos arrojados hacia el frente, pero on el transcurso de la pelea el aguante de Orlando Salido fue mermando antes que el de Román.



En el cuarto y el octavo round Salido visitó la lona, intentó poner experiencia pero los movimientos de cintura no fueron suficientes para evitar la hecatombe. En el noveno se escribió la historia y Román llevó a las cuerdas a ‘Siri’ que no pudo más y el réferi terminó por dar por terminada la pelea que quedará en la memoria de los amantes del buen boxeo.



Al término del combate, ‘Siri’ Salido siguió dando la nota al anunciar su retiro en televisión: Es todo ya no doy más, hoy fue la última vez. El tiempo cuenta, el desgaste del cuerpo cobra factura. Tantas peleas, uno ya no es el mismo”, declaró Salido al finalizar el combate.

En la misma función Francisco ‘El bandido ‘Vargas superó por decisión técnica al británico Stephen Smith debido a que los médicos le detuvieron la pelea en el noveno round por un escandaloso corte en la oreja.