Mayweather cierra las puertas a la revancha: "Me vale un carajo lo que pase con Pacquiao"

Ante la pregunta de si aún existe enemistad con Conor McGregor, Floyd no lo negó y comentó que si la gente quiere ver una segunda pelea, no habría problema.

"Conor sigue hablando mucha mi***, no hemos terminado", sentenció. "Me preguntan por qué sigo intentando pelear con gente de artes marciales mixtas, y les digo que Khabib y yo generaremos muy buenas cifras, Conor y yo lo mismo. Solo peleo con personas que saben vender, no importa a quién me enfrente primero", concluyo el antes apodado 'Pretty Boy'.