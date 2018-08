"Lo importante es hacer cosas chingonas, no solo pensarlas": 'Canelo' Álvarez

La pelea del desempate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady 'GGG' Golovkin se acerca a pasos agigantados, y por ello el mexicano continúa su preparación de cara al 15 de septiembre , ya que asegura que "imaginarse cosas chingonas y no hacerlas" no sirve de mucho.

"Siempre he sabido lo que he querido, siempre he sabido a dónde quiero ir. Cualquier negatividad siempre lo agarro del lado positivo, para seguir adelante", declaró el nacido en Guadalajara para Hoy Los Ángeles.

Sobre el lema de 'Chicharito', 'Canelo' dijo que "siempre las pienso y lo importante es hacerlas, porque si las piensas y no las haces al final es lo mismo. Todo mexicano tiene que pensar en cosas chingonas obviamente, pero hacerlas, porque sentado no te van a llegar".

"Desde el año pasado sentía algunas molestias. Ya no me dejaba correr bien, pero este año fue extremo, corría 20 pasos y me paraba del dolor. Así que decidí hacerme una artroscopia que prácticamente es una limpieza que te hacen y gracias a Dios me siento muy bien", reveló el boxeador mexicano más mediático de la actualidad.