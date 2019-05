"Le pondría mi jab en su cara toda la noche": Demetrius Andrade sobre enfrentar a Canelo

El primero fue el británico Billy Joe Saunders , quien a pesar de haber dado el salto a supermedio no pierde la esperanza de poder enfrentar a la superestrella del boxeo en 160 o 168 libras. "No creo que quiera enfrentarme" , declaró Saunders.

Tras la retadora postura del británico, se rumoró que Errol Spence Jr se habría interesado en una potencial pelea en peso medio, ya que la contienda de unificación en peso wélter con Terence Crawford tiene la pinta de que no se dará este año.

Finalmente, Demetrius Andrade , poseedor del último cetro de las 160 libras que le hace falta a Canelo en sus vitrinas, arremetió contra el mexicano, pues a su parecer Jacobs hizo lo necesario para ganar y comentó que, de enfrentar al nacido en Guadalajara, no llevaría un plan de pelea.

"Todos los rounds son diferentes", dijo Andrade. "No tengo un plan de pelea para hacer algo en particular durante los 12 rounds. Las cosas cambian. Todo cambia y no puedo decirte qué haría hasta que esté arriba del ring. Pero sí sé que le pondría mi jab en su cara toda la noche, toda la noche".