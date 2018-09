Las ‘armas secretas’ de Canelo y GGG: los golpes que son letales del mexicano y el kazajo

Golovkin es un boxeador frontal, que gusta de dar y recibir, pero se selló está un volado o como se le dice formalmente un gancho a la cabeza, el golpe resulta particular, porque es una especie de gancho descendente- el golpe sale de arriba y hacia abajo- impactando no en la mandíbula como normalmente sucede, el golpe aterriza muy cerca de la sien, incluso hay quienes se han quejado de ese golpe que raya entre lo permitido en el boxeo. El gancho está tan tirado a la perfección que es imperceptible. Es además un golpe peligroso porque por la sien pasa la arteria meníngea media y un hueso fracturado puede derivar en una hemorragia dentro del cráneo que de no ser atendida puede derivar en la muerte.