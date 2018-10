José Benavidez Jr. promete poner al mundo de cabeza con victoria sobre Crawford

No es de sorprenderse que José Benavidez Jr. (27-0, 18 KOs), de 26 años, sea el menos favorito cuando se enfrente a Terence 'Bud' Crawford (33-0, 24 KOs), ante su gente, este sábado 13 de octubre. A pesar de no ser favorecido, al punto de estar 17-1 en las apuestas, Benavidez dejó en claro a los medios que no se lleva bien con Crawford.

"No me cae bien, no es el mejor y lo voy a demostrar", comentó Benavidez. "Habla mucha basura de mí y no ha peleado con alguien de renombre".