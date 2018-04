Jessie Vargas tendrá un 'problema' en el ring del Barclays Center

Brooklyn, Nueva York – Jessie Vargas y Adrien Broner no tuvieron problemas con el peso y están listos para su combate este sábado 21 de abril en el Barclays Center.



Adrien 'The Problem' Broner quien fue monarca en cuatros diferentes divisiones, perdió su última batalla en julio pasado con Mikey Garcia por decisión unánime. En el pasado, Broner, de 28 años, no siempre se ha centrado y no siempre ha dado el cien por ciento de su esfuerzo dentro y fuera del encordado. Por el bien de su carrera, Broner debe sacar a relucir todo su talento.