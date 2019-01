Jacobs habla de su choque con Canelo: "esperemos que los jueces sean justos"

"Sin duda soy uno de los rivales más fuertes a los que se enfrentará Canelo. 'GGG' no es tan rápido como. Soy más alto, tengo más alcance, y creo que ganaré. Usaré mis mejores atributos, y pienso ganar por decisión o hasta por nocaut", declaró Jacobs para el sitio Fightype.

"Soy un atleta completamente diferente. Soy multifacético. No tengo que estudiar lo que hizo Golovkin (ante Canelo). No es nuevo para mí lograr lo imposible. Me gané la oportunidad y estoy orgulloso. Mi legado está en juego", continuó el 'Hombre Milagro', quien superó al cáncer para retomar su carrera y convertirse en campeón del mundo.