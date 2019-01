Hoy cumpliría años el más grandioso… el único Muhammad Ali

Su legado está vivo, no solo dentro del ring, sino fuera de él; Muhammad Ali , “picaba como abeja y volaba como mariposa”, lo hizo también en la vida. Ali es el más grande boxeador de la era moderna, era un tipo inteligente para boxear, pero también era un líder nato, un hombre con confianza y un prodigo en el deporte.

No era el mejor noqueador, no era el que pegaba más duro, pero tenía una capacidad formidable para meterse en la mente de los rivales, tenía una simpatía particular que lo hacían lucir arrogante y después de todo su esplendor tenía la capacidad de poner los pies en la tierra y volverse un estandarte de sus ideales.