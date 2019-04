Golovkin vuelve al ring en busca de nueva pelea con Canelo

Muchas cosas han cambiado desde ese apretado revés en Las Vegas, pero no respecto a la actitud del kazajo de 37 años. Algunos podrían preguntarse si su capacidad sobre el cuadrilátero ha disminuido luego de dos duros combates con el mexicano, pero no Golovkin.

“No creo que yo haya perdido esas dos peleas y esas decisiones no necesariamente me afectan, porque en mi interior siento que las gané”, afirmó Golovkin. “Así que no necesariamente me considero a mí mismo un retador, como un novato de nuevo”.