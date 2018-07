Exclusiva: Jaime Munguía se dice listo para defender su título por primera vez

El campeón mexicano de 21 años, Jaime Munguía, hará su primera defensa del título superwélter de la Organización Mundial de Boxeo ante el excampeón de Inglaterra, Liam Smith, en la pelea estelar del 21 de julio en el Hard Rock Hotel & Casino de Las Vegas, Nevada.

El pasado 12 de mayo, Liam Smith estaba programado para desafiar al entonces campeón Sadam Ali por el cinturón de las 154 libras, pero abandonó el compromiso por una infección severa en la piel que le impidió entrenar. Smith fue reemplazado por Munguía, quien noqueó a Ali en la cuarta ronda y se ganó la pelea obligatoria con Smith, excampeón de peso mediano.

Jaime Munguía de Tijuana, México, es actualmente uno de los campeones mundiales más jóvenes que existen en el boxeo mundial, con un récord invicto de 29 victorias, 25 de ellas por nocaut y 0 derrotas.

En entrevista exclusiva, Univision Deportes habló con el joven campeón sobre su próxima pelea. "Física y mentalmente estoy muy bien para esta pelea y para defender el título", dijo Munguía sobre la preparación de su próxima pelea.

"La verdad me siento muy bien, más que nada con la motivación y la responsabilidad por delante de seguir entrenando y no defraudar a todos aquellos que creen en mí. Echarle ganas para no defraudarlos y si se puede, como dicen ellos, llegar a ser la próxima estrella mexicana del boxeo", sentenció Munguía.

El monarca superwélter de la OMB se dio tiempo para opinar sobre la pelea de revancha de su compatriota 'Canelo' Álvarez.



"Pienso que es muy malo usar a la gente. Al público no le gusta ver controversia en las peleas, claro que no es muy bueno, pero creo que esta vez hicieron esperar a las personas. A la gente no le importan eso de las negociaciones y porcentaje. La gente quiero ver quién es el mejor, los golpes y por eso están pagando".

En el pleito coestelar, el campeón mundial junior ligero Alberto Machado (19-0, 16KOs) de 27 años, de Puerto Rico, también hará su primera defensa ante el retador obligatorio ghanés, Rafael Mensah de 27 años (31-0, 23KOs). Machado ganó el cinturón de las 130 libras en octubre al noquear a Jezreel Corrales en el octavo asalto.

"El entrenamiento ha sido muy largo. Pero me siento en buena condición porque yo estaba puesto para la pelea del cinco de mayo entre 'Canelo' y Golovkin, pero se cayó la cartelera por la situación (del dopaje) de 'Canelo'", comentó Machado sobre su entrenamiento.

Machado prometió regresarle la sonrisa a todos sus compatriotas que no pudieron ver su pelea anterior por las consecuencias de los desastres naturales.