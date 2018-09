¡Exclusiva! El ‘Travieso’ Arce explica los dos estilos del boxeo mexicano y da un ganador

“Yo creo que cada quien tiene su estilo. Si hablamos de técnica depurada tenemos a ´Finito´ López… maravilloso, una técnica depurada, Erick Morales, el ‘Puas’ Olivares, Carlos Zarate, Miguel Canto. Un estilo mexicano elegante, que sabían boxear. Si hablamos de guerreros Julio César Chávez, José Luis Castillo, ‘Travieso’ Arce, boxeadores que van para el frente, a los que no les importa sangrar, es un estilo aguerrido”, señala Arce.

“Me gustan los dos estilos, me gustan las buenas peleas, me gusta el show. Me gusta ver a Canelo y también a Golovkin”, añade Arce.