Escapar de Cuba fue la pelea más dura para Erislandy Lara y Luis Ortiz

NUEVA YORK — Luis Ortiz tenía miedo, pero no era por algo en el tinglado. Con la temida zurda que tiene el peso pesado, 'King Kong' no se acobarda ante nada. Pero con el pavor que le tiene al mar, en una odisea de 12 horas en un bote, la historia es muy distinta.

Ortiz, quien reside en Miami, viaja a la isla con más frecuencia y no hubiera salido de no haber sido por su hija, Lismercedes. Sufre de epidermólisis bullosa, una enfermedad genética de la piel que no tiene cura, y cuyo tratamiento en Cuba no era posible.