Entrevista de la Semana | Mikey García no teme a nada ni nadie y quiere dejar un legado impalpable

Mikey suele hablar en plural cuando se trata de compartir sus logros fuera y dentro del ring. Los fracasos no ocupan sus palabra, pues hasta el momento se mantiene invicto y en el punto más alto de su carrera.

Terminando la pelea, no esperaste para retar a Errol Spence Jr., que para muchos sería el peleador más importante en tu carrera hasta el momento. ¿Qué piensas de él? ¿Qué tantas ganas tienes de enfrentarlo?

"Es una pelea muy importante para mi carrera, para mi legado. Yo quisiera enfrentarlo a él porque es el rival más peligroso y el que más mérito me va a dar. Es una división más arriba, nunca he subido a peso wélter, y Errol es quizá el más temido y el más fuerte. Es lo que más me emociona y atrae. Entre más riesgo haya, mayor reconocimiento hay también".