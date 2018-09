¡En exclusiva! Mauricio Sulaimán y su visión de la Canelo vs. Golovkin 2

“Existieron algunas situaciones del Canelo hacia el organismo, pero todo quedó atrás, para nosotros no hay nada más que apoyo y respeto. Canelo es mi amigo, le deseo mucha suerte y que gane el mejor… no hay ningún problema, todo está bien”, afirma el presidente del CMB.

“No creo, quien lo critica y quien lo quiere ver de forma negativa siempre lo va a hacer. Lo criticaban por ser güerito, por ser pelirrojo, por tener pecas, por tener una novia guapa, por ser exitoso, por ser buen boxeador, por ser campeón. Siempre habrá un sector que le verá lo negativo al Canelo. Se demostró claramente que ese tema del clembuterol no fue dopaje fue por contaminación de alimentos. Después de ese doping positivo ha sido sujeto de muchísimas pruebas más y en todas ha salido negativo. Yo me quedo con el boxeador, con su honorabilidad…yo no siento que el Canelo sea tramposo. Lo respeto y espero que el 15 de septiembre gane o pierda se reencuentre con la afición porque no es justo que se le ataque de esa forma”, finaliza Sulaimán.