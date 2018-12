El 'Zurdo' Ramírez no quiere sorpresas ante Hart en su quinta defensa mundial

"No lo tomo como una revancha. La primera fue una buena pelea, pero lo vencí claramente. Para esta contienda, estoy mejor preparado mental y físicamente. Estoy enfocado en ponerle fin y ganar de forma convincente", declaró Ramírez a días de su último compromiso del 2018.

"Mi entrenamiento fue muy rudo porque hice cosas que antes no había hecho. No me tomé tiempo libre después de mi última pelea. Sabía que la revancha estaba cerca. Soy el único rival que ha estado más cerca de derrotarlo", comentó Hart.