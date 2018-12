El último tren: Broner se prepará para un Pacquiao con un pie en el retiro

Manny Pacquiao es el rival que Adrien Broner necesita a estas alturas de su carrera. Y no el boxeo, como el estadounidense afirmó este martes desde su campamento de entrenamiento.

Aquel peleador que algunos pintaron como el sucesor de Floyd Mayweather Jr . --con base en el absurdo argumento de la similitud de estilos-- no pudo encarnar las expectativas en un deporte donde el tiempo es el cómplice de las malas decisiones.

Enero 19 de 2019. Broner tendrá que hacer algo extraordinario ante Manny Pacquio en dicha fecha para no quedar en la memoria colectiva de los aficionados como un simple meme tras la humillante derrota a manos del argentino en 2013.

Es cierto que Broner dejó de ser un problema desde hace mucho. Pero el tiempo tampoco está a favor del filipino, quien hace unos días cumplió 40 años. Sin dudan, cuatro décadas de vida son pocas, siempre y cuando no dediques tu vida al crudo arte de los puñetazos.

'The Problem' no ha hablado mucho a un mes de su compromiso. Quizás ha madurado o respeta mucho a Pacquiao; tal vez ambos. Lo que es seguro es que ha entrenado como nunca antes, pero a veces el cuerpo también le exige al corazón, a la garra que, desafortunadamente, Broner no posee.