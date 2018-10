El renacimiento de la Isla: boxeadores cubanos buscan regresar a la cima del boxeo

Hace no mucho, Cuba presumía campeones en diferentes categorías de boxeo. Hace no mucho, la Isla se quedó sin coronas mundiales en un deporte que le ha dado tanta gloria tanto a nivel amateur como profesional. Ahora, los exmonarcas y retadores mejor posicionados buscan recobrar el prestigio y el miedo que en alguna época generaron.

Luis 'King Kong' Ortiz (29-1, 25 KOs) es otro de los nombres que figuran en el horizonte del boxeo cubano. El peleador de peso pesado también está listo para regresar antes de que finalice el año. El peleador de Camagüey, Cuba, que solo ha perdido una vez en su carrera (ante Deontay Wilder), no tiene tiempo que perder , pues se ha dedicado a desafiar a lo mejor de lo mejor en su división, pero hasta ahora nadie ha aceptado su desafío luego de la gran actuación ante el campeón del CMB, la cual fue nada menos que una epopeya.

Ugas, quien no ha perdido desde que subió a las 147 libras en 2016, ha lucido sólido ante rivales como Jamal James, Thomas Dulorme, Ray Robinson y Cesar Barrionuevo. Esperamos que la próxima vez que veamos a Ugas en el ring esté levantando su mano con un título mundial.

Erislandy 'El sueño americano' Lara (25-3-2, 14 KOs) perdió ante Jarrett Hurd en abril pasado por decisión dividida tras 12 asaltos. El mes pasado, el Consejo Mundial de Boxeo ordenó una pelea eliminatoria entre Lara y Julian 'J-Rock' Williams para definir al rival obligatorio que le rinda cuentas campeón mediano junior del CMB, Jermell Charlo. Aún no está determinado si Lara peleará contra Williams, una revancha contra Hurd o si buscará una pelea contra el campeón de peso mediano junior de la OMB, Jaime Munguia.



Por último pero no menos importante, el excampeón de peso supergallo, Guillermo 'El Chacal' Rigondeaux (17-1, 11KOs) planea revivir su carrera con su nuevo promotor. Rigo, de 37 años, fue detenido en la sexta ronda por el campeón superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, Vasyl Lomachenko, en diciembre pasado. A pesar de tener un montón de talento, Rigondeux no ha podido aprovechar al máximo su carrera debido a la falta de oponentes en su categoría de peso y a aquellos que no quieren enfrentarle. Se espera que un nuevo 'Chacal' con hambre de triunfo regrese antes de fin de año.