El colombiano que acabó con la polémica de derrotas de Kovalev

En noviembre de 2016, en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Kovalev perdió ante el pugilista estadounidense, Andre Ward , en una apretada victoria por decisión unánime; veredicto que no dejó contentos a todos. Fue una pelea dolorosamente cerrada, que los tres jueces anotaron 114-113. Esto a pesar de que Kovalev derribó a Ward por primera vez en su carrera profesional. Muchos siguen convencidos: 'The Krusher' fue privado de una victoria, lo que encendió la chispa de la controversia.



El réferi Tony Weeks no tomó ninguna acción contra Ward, que tenía a Kovalev con las piernas tambaleantes de ese gancho que obligó a su oponente contra las cuerdas para aterrizar no una, ni dos, sino tres veces debajo de la parte media. Weeks, finalmente, decidió que había visto suficiente y detuvo la pelea. Ward ganó una vez más, pero no se libró de la controversia. Kovalev, su equipo y muchos fanáticos del boxeo se indignaron tras la decisión del tercero sobre el ring de detener, prematuramente, la pelea de revancha.