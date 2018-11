De la Hoya, tras la suspensión de la pelea: “Me sentía triste y preocupado por mi vida”

Diego De la Hoya pidió disculpas a sus seguidores luego de la suspención de la pelea en la que tenía previsto enfrentar a Edixon Pérez , que finalmente no se realizará por el desmayo que sufrió días antes de subirse al cuadrilátero. El púgil aseguró desde el hospital que temió por su vida.

“Ahí mismo me pidieron que debo ir de inmediato a un hospital, y estando en el hospital me sentía triste, y preocupado por mi vida, no sabía lo que iba a suceder, inmediatamente mi papá, entrenador y mi manager optaron por tomar la decisión de primero esta mi salud. Y segundo mi salud”, dijo de manera contundente.