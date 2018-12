Deontay Wilder hace público su odio por Mayweather: "es un hater"

Deontay Wilder, monarca invicto de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, no tiene pelos en la lengua. Luego de su tremenda pelea con Tyson Fury, el apodado 'The Bronze Bomber' vociferó lo que muchos piensan pero pocos se atreven: " Mayweather es un hater al que no le gusta ver a los demás brillar".