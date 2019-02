Deontay Wilder despotricó contra Fury por la cancelación de la revancha

Tras la decepcionante noticia, 'The Bronze Bomber' no tardó en expresar su ira en redes sociales y recriminó a Fury que si no quería pelear de nuevo por miedo a terminar noqueado se lo hubiera comunicado a todos desde un principio.

"Eres un maldito cobarde. Sabíamos que solo dijiste eso porque sabías que no me ibas a enfrentar. Pediste una pelea de calentamiento primero. Pero no te culpo, probablemente yo también lo haría si hubiera visto mi cerebro regado por toda la lona", escribió Wilder como respuesta a un viejo tuit de Fury donde expresó que no había excusas para la revancha.