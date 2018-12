¡De no creer! Myke Tyson confesó que se drogaba y ganó una pelea por nocaut técnico

"Fumé marihuana justo antes entrar en el vestuario para pelear contra Andrew Golota … y no me afectó. Le hizo más efecto a él", reconoció el neoyorquino en el programa "Dan Patric Show" y contó Infobae.

En aquella pelea del 20 de octubre de 2000 en el Palace of Auburn Hills de Michigan, Tyson regresaba al ring tras quince meses de suspensión por el mordisco en la oreja a Evander Holyfield . El polaco Golota, no pudo salir a pelear el tercer asalto y se retiró entre abucheos.

"He estado peleando por más de 20 años y tengo muchos dolores y molestias (…) Si no tuviera cannabis, no se que pasaría. Voy a producir la mejor marihuana de la zona, por lo que no me preocupa la competencia", dijo en septiembre y reseñó la agencia argentina.