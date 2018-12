De la Hoya vs. Dana White: el 'Golden Boy' quiere competir en el negocio de las MMA

"Voy a platicar con mi equipo, voy a analizar quiénes son agentes libres, porque no voy a contratar a peleadores que tengan contrato con UFC, no me malinterpreten. Quiero ver quién está libre para después organizar un evento espectacular donde los peleadores no tengan la edad de Tito Ortiz y Chuck Liddell", agregó el exboxeador olímpico.