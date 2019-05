De la Hoya quiere que Spence Jr suba dos divisiones para enfrentar a Canelo

"Quiero que sepan que nos encanta la posibilidad de la pelea, siempre he dicho que Errol Spence es uno de los mejores peleadores en la actualidad", dijo De la Hoya en entrevista para ESPN.

"No hay razón por la que Spence no pueda subir a peso medio si Mikey García subió a wélter para enfrentarse con Spence. Y si Spence pelea con Canelo sería la mayor cantidad de dinero que recibiría. Me gustaría empezar las negociaciones. Hagámoslo. Queremos las mejores peleas y los retos más difíciles para Canelo", senteció el 'Golden Boy'.