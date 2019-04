Danny Jacobs, el 'Hombre Milagro' que venció al cáncer y que enfrentará a Canelo

Existió un tiempo en el que Jacobs no podía caminar pero ese ‘gusanito’ que se les mete a los boxeadores nunca se va y persistió el sueño de algún día ser campeón mundial, el deseo de volver al ring no se fue, superó el padecimiento y poco a poco logró nuevamente subir al cuadrilátero de los valientes.

"El cáncer me ayudó en cuanto a la capacidad mental. Con todo lo que he pasado, no tengo dudas. Me ayudó a creer en mí", declaró Jacobs previo a su combate con Golovkin. Ante Canelo, el 4 de mayo en Las Vegas, no será diferente.