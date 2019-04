Crawford busca acallar críticas al exponer título ante Khan

Domina una pelea a tal grado que resulta difícil encontrar minutos, ya no se diga rounds enteros, que no haya ganado. Y aun así, en lugar de recibir elogios por su exhibición de poder y precisión lo que escucha son críticas por el rival derrotado.

“Cuando se trata de medallistas de oro olímpicos y campeones mundiales invictos, antes del combate muchos analistas y aficionados piensan que van a pasarme por encima o que son demasiado grandes para mí, y que esta será la pelea más difícil de mi carrera, pero después de la pelea dicen, ‘No fue tan bueno’”, indicó Crawford. “O, ‘lució estático’ O, ‘se vio lento’ O, ‘sabíamos que ibas a hacer esto, pero teníamos que hacer emocionante el combate’. Así que me desacreditan”.

“Terence se encuentra muy arriba en los rankings para el libra por libra, quizá el número uno o dos”, destacó Khan. “Así que me resulta sorprendente estar en esta situación de nuevo. Eso por sí solo es una enorme motivación para mí, saber que me enfrento a lo mejor una vez más. Y me obliga a entrenar más duro y a concentrarme en esta pelea”.