Cinco cosas que esperamos ver el 15 de septiembre en Las Vegas

La noche del 15 de septiembre ya no queremos palabras; queremos ver el trabajo que se hizo en el gimnasio durante casi medio año y, sobre todo, las ganas de querer coronarse como el mejor de la división. La espera de la afición merece respeto.

La polémica de las tarjetas del pleito de 2017, cortesía de la juez Adalaide Byrd, quien vio ganar a 'Canelo' de forma patética e inexistente, afectó la muy roída reputación del boxeo. No queremos más decisiones turbias e inexplicables. Los fans han aguantado demasiado como para irse a casa decepcionados del deporte que aman.

No hay más. Quien no se haya imaginado un escenario hipótetico en el que 'Canelo' o Golovkin caen a la lona la noche del 15 de septiembre, ama la forma mas no la esencia del boxeo.