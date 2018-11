Chávez Jr., canceló su pelea con Angulo por recomendación de su padre

Julio César Chávez Jr. , no estará en la cartelera del próximo 1 de diciembre en el Staples Center de Los Ángeles . El Junior se bajó de su pelea ante Alfredo 'El Perro' Angul o porque, de acuerdo a su representante legal, su padre no quedó convencido con la preparación.

Guadalupe Valencia, representante legal del 'Hijo de la Leyenda', reveló a ESPN que fue Chávez padre quien no dejó que su hijo regresara al ring como parte de la velada protagonizada por Tyson Fury y Deontay Wilder .

"La semana pasada fuimos con el oftalmólogo para los exámenes, después de eso Chávez (padre) y Julio conversaron y su padre determinó que no estaba al 100 por ciento para la pelea. Hace una semana se decidió que si no estaba bien para la pelea después de tanto tiempo de inactividad, sería mejor no pelear", comentó Valencia.