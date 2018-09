Canelo vs. GGG II, con el mismo orgullo mexicano: ‘Chepo’ Reynoso y Abel Sánchez

Gennady Golovkin ha conquistado el corazón de muchos mexicanos, incluso algunos lo prefieren por encima de Saúl Álvarez, gran parte de ese sentimiento se encuentra en el llamado ‘estilo mexicano’; esa peculiar forma de enfrentar al rival en un claro intercambio de golpes. En Kazajistán, evidentemente, Gennady no aprendió esa forma de pelear, eso se lo enseñó Abel Sánchez.

Por las manos de Sánchez han pasado 17 campeones mundiales, cuando conoció a ‘GGG’ fue en el 2010, pensaba retirarse y dedicarse de lleno a la construcción. “Ya me había retirado, ya no quería dirigir boxeadores porque en mi negocio de construcción me estaba yendo muy bien”, afirma el tijuanense radicado en California.