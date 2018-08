'Canelo' dice no tener nada que probar el 15 de septiembre tras escándolo por clembuterol

'Canelo' suele cambiar el gesto de su cara y el tono de voz cada vez que se ve obligado a responder una pregunta vinculada al clembuterol. Luego de preguntarle si tiene algo que demostrarle a su público la noche del 15 de septiembre, el mexicano contestó que no.

"La verdad no me siento con ninguna presión, ni tengo nada que demostrar, obviamente sí demostrar que soy el mejor, en la primera pelea no quedó claro porque terminó en empate pero creo que lo único que tengo que demostrar el 15 de septiembre es que soy mejor que él”, dijo el retador al trono de los medianos que hasta ahora presume el kazajo.