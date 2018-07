Abel Sánchez, entrenador de Golovkin, sigue "picando" al equipo de 'Canelo'

Sánchez culpa a Canelo por la falta de "fuegos artificiales" en la primera pelea, que terminó en un controvertida decisión dividida tras 12 asaltos. Sánchez continúa insistiendo en que 'Canelo' (49-1-2, 34 KOs) no tiene la valentía de un boxeador mexicano y que debería comenzar a pelear como tal.

"Hice mi pelea. Hice lo que me propuse hacer. Hice lo que me entrené para hacer, pero hice una gran pelea", respondió Canelo a las acusaciones de Sánchez.

"Hablé de él por lo que han sido sus acciones descuidadas y las consecuencias que nos ha causado como equipo aquí, el equipo de 'GGG'" , comentó Sánchez sobre la falla de 'Canelo' en dar positivo por clembuterol. El púgil más mediático de México se ha negado a intercambiar más palabras con Abel Sánchez. "No tengo nada que decirle", sentenció Álvarez.



El entrenador de Álvarez, José 'Chepo' Reynoso, se había mostrado respetuoso ante la provocación de Abel Sánchez. Sin embargo, parece que las acusaciones cobraron efecto. "Habla demasiado. Al final del día, el 15 de septiembre va ser 'Canelo' Álvarez y 'Triple-G' peleando con sus puños, no con la boca abierta. Le gusta ser la estrella de la película y no es él. Esto es sobre 'Canelo' y Golovkin y lo que tenemos que hacer como hombres de la esquina, como entrenadores, es hacer nuestro trabajo en silencio, porque no se trata de nosotros. Abel, aprende a estar tranquilo, por favor", agregó Reynoso.