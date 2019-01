¿Tiene nueva novia? Maradona confirma separación de Rocío Oliva antes de regresar con Dorados

La vida personal de Diego Maradona ha dado giros inesperados en las últimas semanas. Terminó el año alejado de su pareja, Rocío Oliva, inició el 2019 tratando de acercarse a sus hijos varones (Diego Sinagra y Diego Fernando), distanciado de sus hijas mayores (Dalma y Giannina), bautizó a su nieto, pasó por el quirófano tras recuperarse de un sangrado estomacal y, ahora, parece que ya tiene una nueva relación.

El técnico de los Dorados ofreció una extensa charla en Argentina al programa Intrusos, de Jorge Rial, en el que abordó el tema de la separación con Oliva: “Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza. Me hizo de todo. Termino esta entrevista y llamo a mi abogado, Matías Morla. Ella firmó un papel (comprometiéndose a) que no iba a poder decir nada. Y este rally que está haciendo en sus vacaciones, lo está haciendo con plata mía”, indicó.

“La casa (de Bella Vista) que le di a su familia es mía, y me la voy a quedar. Lo lamento. Si vos no sabes mantener a tu hija y no le das un buen correctivo… Yo no soy Papá Noel que voy por los colectivos preguntándole a la gente qué necesita. Yo trabajo, como trabaja todo el mundo. El amor con Rocío está muerto. Ella no me despierta nada. Hace mucho tiempo que duermo solo”, añadió.



El conductor del programa, Jorge Rial, confirmó que hace una semana Diego Maradona se reconcilió con una de sus exparejas, Verónica Ojeda, madre de su hijo de cinco años Diego Fernando. Esta última sería la persona que estuvo a su lado durante la intervención quirúrgica de hace unos días, por lo que la reconciliación se habría dado en el marco del acercamiento del ‘Pelusa’ con el hijo que los une.

Diego niega las versiones hasta el momento: “Verónica tiene que quedarse acá (en Argentina) para cuidar a Dieguito, y que haga sus tratamientos. Pero eso no quiere decir que dentro de un mes y medio él diga que quiere ver al padre. ¿Tú crees que algún piojo resucitado me va a poder frenar a que yo me lleve a Verónica, a mi hijo y a la fisioterapeuta a México?”, apuntó.



También habló de su regreso a Dorados: “Me voy a México porque el sábado jugamos un partido y quiero llegar para dar la charla con los (jugadores) nuevos, con los que no entrené. Aunque el espíritu es el mismo: los muchachos no cambiaron”, finalizó.