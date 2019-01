Maradona arremetió contra Tapia y también se fue contra Messi

Las palabras de Diego Maradona siempre son motivo de atención y es que parece que el entrenador de Dorados no sabe declarar sin crear polémica. Esta vez habló desde Argentina y desmintió problemas de salud, pero aprovechó para hablar sobre Lionel Messi y reiterar que no considera que su compatriota pueda ser un líder.

"No voy a hablar más de él porque me traicionó, no quiero saber más nada. Que haga todas las cagadas juntas que está haciendo. No hay un solo DT en la Selección que haya hecho el curso de técnico", indicó el estratega.