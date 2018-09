Ferretti le pide a Maradona que enseñe su experiencia a los jóvenes en México

“Después de tanto tiempo uno espera que llegue un entrenador que no sea mexicano o hecho en México que venga a aportar al futbol nacional, si viene a aportar, es bienvenido. Maradona como persona y lo que fue como futbolista, lo que esperamos es que aporte, que transmita a los jugadores que va a tener a su mano”, recalcó.

Lo cierto es que el efímero técnico de la Selección Mexicana no quiso entrar en detalles en torno a las oportunidades que se les niegan a los entrenadores de corte nacional: “No me gusta hablar mal de ningún compañero de trabajo, ojalá diéramos oportunidad a entrenadores y jugadores mexicanos, pienso que la cantidad de extranjeros ideal no debe ser más de nueve”, sentenció.