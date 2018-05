Fans de Alebrijes avientan billetes en la final de vuelta del Ascenso MX

La barra local lo hizo como un gesto de protesta porque su equipo no puede ascender.

Durante el primer tiempo de la final de vuelta del Ascenso MX disputada entre Alebrijes y Cafetaleros, la barra de los de Oaxaca aventó billetes falsos al terreno de juego como una forma de protesta porque su equipo no puede subir al máximo circuito.



El tema del ascenso en el fútbol mexicano ha dado mucho de qué hablar, luego de que se diera a conocer que el club que resulte campeón el sábado por la noche no podría subir por no cumplir con los requisitos de un equipo de Primera División. Por otra parte, la confusa situación de Lobos BUAP aún no tiene solución.

Cafetaleros mantiene la ventaja en el marcador global 5-3.



