El motivacional discurso de Maradona a Dorados: “Cada pelota es la vida”

"Me encontré con unos muchachos impresionantes, que quieren dar el paso adelante y lo veo en los ojos, lo veo en las caras, los veo que quieren y eso a mí me reconforta, reconforta a todo el cuerpo técnico. Nosotros no los conocíamos y en una semana tuvimos que hacer, no una amistad, sino un compañerismo del bueno y lo hemos logrado. Así tenemos que progresar, así es el progreso. Acá nadie tiene el puesto ganado, cada pelota es la vida”, dijo Maradona minutos antes de salir a la cancha.