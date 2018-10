¡Sorprendente! Peleador de MMA venció a ocho ladrones armados

Por supuesto que las cosas no acabaron de la mejor manera, ya que el peleador de MMA resultó con dos heridas por arma blanca, una en la axila y otra más en uno de sus brazos.

"Iba tranquilamente cuando ocho personas decidieron que querían arrebatarme mis posiciones ganadas con tanto esfuerzo. Les dije que estaba preparado para luchar contra ellos porque no les iba a dar mis cosas, lo que probablemente fue una decisión estúpida de la que me doy cuenta ahora. Los muy cobardes decidieron que ocho contra mí solo no era suficiente así que sacaron sus cuchillos y comenzaron a apuñalarme y golpearme mientras trataba de luchar contra ellos”, señaló Louis.