Estas organizaciones ofrecen ayuda a víctimas de violencia doméstica en el norte de Texas

Consejería 1. Brighter Tomorrow – 972.263.0506 2. The Family Place – 214.443.7701 3. Genesis Women’s Shelter – 214.389.7700 4. Jewish Family Service – 972.437.9950 5. Mosaic Family Services – 214.821.5393 6. New Beginning Center – 972.276.0423 7. Parkland Victim Intervention Program / Rape Crisis Center – 214.590.0430

Vivienda (refugios y hogares temporales)

1. Brighter Tomorrows (Dallas) – 972.262.8383

2. The Family Place (Dallas) – 214.941.1991

3. Friends of the Family (Denton) – 940.382.7273

4. The Gatehouse (Tarrant) – 817.912.0317

5. Genesis Women’s Shelter (Dallas) – 214.946.4357

6. GRACE (Tarrant) – 817.488.7009

7. Hope’s Door (Collin y Dallas) – 972.422.7233

8. Interfaith Housing Coalition (Dallas) – 214.827.7220

9. Mosaic Family Services (Dallas) – 214.823.4434

10. New Beginning Center (Dallas) – 972.276.0423

11. Reconciliation Outreach (Dallas) – 214.545.6504

12. River of Life (Dallas) – 214.886.3563

13. Safe Haven (Tarrant) – 877.701.7233

14. Salvation Army (Dallas) – 214.424.7208

15. Texas Muslim Women’s Foundation (Collin) – 972.880.4192

16. Women Called Moses (Dallas) – 972.298.1155