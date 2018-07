"Las falsas acusaciones de racismo pueden resultar tan chocantes como el racismo mismo". Así lo ha querido dejar claro el restaurante Saltgrass Steak House, en Texas, que ha salido a desmentir lo que ya había avalado: la historia de uno de sus empleados que dijo haber recibido el perturbador mensaje de "No le damos propina a los terroristas" cuando recogió la cuenta de unos clientes.

Sin embargo, este lunes el restaurante de asados informó a los medios que después de hacer una investigación sobre el caso no les quedaba claro que el mensaje haya sido escrito en realidad por el cliente.

En su momento, el mesero contó que, aunque no sabía las razones por las que le dejaron ese mensaje, asumía que podía ser por su nombre Khalil que es árabe y que significa "amigo", aunque él mismo no tiene raíces árabes. Su nombre, según le contó a USA Today , se lo pusieron sus padres en honor a un amigo que perdieron en un accidente.

El restaurante ofrece disculpas

Algo similar ocurrió en diciembre de 2016 cuando Eric Schmitt-Matzen, que personificaba a Papá Noel, le contó al periodista Sam Venable del medio The News Sentinel, de Knoxville cómo en sus brazos había muerto un niño enfermo de 5 años en el hospital. Una vez el video se puso a circular, la historia de este Papá Noel empezó a ser replicada en otros medios locales, le llegó el turno a los nacionales y claro, terminó alcanzando los internacionales.



Unas semanas después, el periodico publicó una nota de editor adjunta a la publicación original en la que aseguraba que "no se ha podido comprobar la veracidad de la historia". "No hemos podido comprobar que los hechos narrados por Schmitt-Matzen son imprecisos, pero sobretodo, no hemos podido comprobar que sí sucedieron como él los narra".