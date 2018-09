DALLAS, Texas.- Niños y no tan niños se divierten exhalando el humo que producen estos postres gélidos en la boca. Sin embargo, autoridades advierten que los dulces llamados "Dragon's Breath", "Heaven’s Breath" o "Nitro Puff", que se han vuelto populares en ferias y centros comerciales, pueden provocar llagas, asma e incluso graves problemas de salud.

La Agencia de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió este mes que el nitrógeno líquido con el que se preparan estos postres justo antes de ser consumidos puede causar "lesiones serias", si no se manipula adecuadamente.

Un postre que puede disparar una emergencia

La doctora Rinarani Sanghavi, gastroenteróloga infantil del sistema Children’s Health en Dallas, no recuerda casos de asma registrados en la literatura médica, pero sí algunos todavía más extremos, en los que el consumo de nitrógeno líquido ha provocado que el estómago explote.

El uso de nitrógeno líquido en productos alimenticios no es nuevo. La FDA destaca que "no representan un riesgo significativo de padecer lesiones" cuando el nitrógeno es añadido previamente al punto de venta y antes de su consumo, cuando ya el líquido se ha evaporado totalmente y no está ya a una temperatura extremadamente baja.