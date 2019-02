Luego de que el Departamento de Salud Pública del Condado de Denton, Texas (DCPH) confirmara un caso de sarampión, han surgido muchas dudas sobre cómo proceder y/o prevenir que esta enfermedad nos afecte.

El Director de Salud Pública, Dr. Matt Richardson, ha sido muy enfático en que la forma más efectiva es la vacunación. Esto a pesar de la oposición de algunos grupos.

Para aclarar ciertas dudas que han surgido el Centro de Prevención de Enfermedades (CDC) publicó las respuestas a las preguntas más comunes sobre esta enfermedad.

Aquí le exponemos algunas de ellas.

Pregunta: He estado expuesto a alguien que tiene sarampión. ¿Qué tengo que hacer?

Respuesta: Llame inmediatamente a su médico y hágale saber que ha estado expuesto a alguien que tiene sarampión. Tu doctor puede

• determinar si es inmune al sarampión según su registro de vacunación, edad o evidencia de laboratorio, y

• haga arreglos especiales para evaluarlo, si es necesario, sin poner en riesgo a otros pacientes y al personal del consultorio médico.

Si no es inmune al sarampión, la vacuna MMR o un medicamento llamado inmunoglobulina puede ayudar a reducir su riesgo de desarrollar sarampión. Su médico puede ayudarlo a asesorarlo y controlarlo para detectar signos y síntomas de sarampión.

Si no recibe MMR o inmunoglobulina, debe mantenerse alejado de los lugares donde haya personas susceptibles (como la escuela, el hospital o el cuidado de los niños) hasta que su médico diga que puede volver. Esto ayudará a garantizar que no se lo propague a otros.

Pregunta: ¿Estoy protegido contra el sarampión?

Respuesta: Los CDC consideran que está protegido contra el sarampión si tiene documentación escrita (registros) que muestre al menos uno de los siguientes:

• Recibió dos dosis de vacuna que contiene sarampión y usted es un (a) -

o niño en edad escolar (grados K-12)

o un adulto que se encuentre en un entorno que presente un alto riesgo de transmisión del sarampión, incluidos los estudiantes en instituciones de educación superior, personal sanitario y viajeros internacionales.

• Recibió una dosis de vacuna que contiene sarampión y es un (a) -

o niño en edad preescolar o adulto que no estará en un entorno de alto riesgo para la transmisión del sarampión.

• Un laboratorio confirmó que tuvo sarampión en algún momento de su vida.

• Un laboratorio confirmó que eres inmune al sarampión.

• Naciste antes de 1957.

Pregunta: ¿Qué debo hacer si no estoy seguro de ser inmune al sarampión?

Respuesta: Si no está seguro de ser inmune al sarampión, primero debe intentar encontrar sus registros de vacunación o la documentación de la inmunidad contra el sarampión. Si no tiene documentación escrita sobre la inmunidad contra el sarampión, debe vacunarse con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR). Otra opción es que un médico le haga una prueba de sangre para determinar si usted es inmune. Pero es probable que esta opción cueste más y tendrá dos visitas médicas. No hay daño en recibir otra dosis de la vacuna MMR si es posible que ya sea inmune al sarampión (o paperas o rubéola).

Pregunta: Creo que tengo sarampión. ¿Qué tengo que hacer?

Respuesta: Determine si es inmune al sarampión según su registro de vacunación o si tuvo sarampión en el pasado y haga arreglos especiales para evaluarlo con un médico.

Pregunta: Mi médico o alguien del departamento de salud me dijo que tengo sarampión. ¿Qué tengo que hacer?

Respuesta: Si tiene sarampión, debe quedarse en casa durante cuatro días después de desarrollar la erupción. Quedarse en casa es una manera importante de no contagiar el sarampión a otras personas. Hable con su médico para discutir cuándo es seguro regresar.

También debería:

• Cubrir su boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude y ponga el pañuelo usado en el bote de basura. Si no tiene un pañuelo de papel, tosa o estornude en la parte superior de su manga o codo, no en sus manos.

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón.

• Evite compartir bebidas o utensilios para comer.

• Desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia, como juguetes, mesas, mostradores etc.

Pregunta: ¿Todavía puedo contraer el sarampión si estoy completamente vacunado?

Respuesta: Muy pocas personas, aproximadamente tres de cada 100, que reciban dos dosis de la vacuna contra el sarampión todavía tendrán sarampión si se exponen al virus. Los expertos no están seguros de por qué. Podría ser que sus sistemas inmunológicos no respondieran tan bien como deberían a la vacuna. Pero la buena noticia es que las personas totalmente vacunadas que contraen el sarampión son mucho más propensas a tener una enfermedad más leve. Y las personas totalmente vacunadas también tienen menos probabilidades de transmitir la enfermedad a otras personas, incluidas las personas que no pueden vacunarse porque son demasiado jóvenes o tienen un sistema inmunitario debilitado.

Pregunta: ¿Necesito alguna vez una vacuna de refuerzo?

Respuesta: No. Los CDC consideran a las personas que recibieron dos dosis de la vacuna contra el sarampión como niños según el programa de vacunación de los EE. UU. Protegidas de por vida, y no necesitan una dosis de refuerzo.

La información de este reporte fue provista por el Center for Desease Control and Prevention (CDC) en su versión digital en inglés (https://www.cdc.gov/measles/about/faqs.html).