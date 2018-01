Aumenta el riesgo de incendios este martes y miércoles en el norte de Texas

El martes y el miércoles tendremos en el norte de Texas un riesgo elevado/crítico por incendio de pastizales. Esto se debe a una combinación de altas temperaturas, sequía, baja humedad relativa en el aire y las rachas de viento del sur que alcanzarán hasta las 40 millas por hora.





El peligro será crítico hacia el oeste-noroeste de Fort Worth. A partir del martes en la mañana, hasta el jueves en la tarde, estará vigente una vigilancia de incendio de pastizales para los siguientes condados: Montague, Young, Jack, Wise, Stephens, Palo Pinto, Parker, Eastland.



publicidad

En un mes de enero “normal” recibimos alrededor de 2” de lluvia. Este año no hemos llegado ni a una pulgada de precipitación en Dallas-Fort Worth. El total en el aeropuerto internacional DFW hasta el lunes era de 0.85” y no se pronostican lluvias para los próximos 10 días. No solo eso, la temperatura máxima llegará a cerca de los 60 grados Fahrenheit el martes y 70 el miércoles.





Los bomberos exhortan a no prender fuego a los pastizales. Muchos de nuestros condados tienen prohibido las quemas de pastos, ya que, un incendio se puede salir de control en cuestión de minutos e incluso afectar viviendas.

También se pide llamar a los bomberos apenas se detecte un siniestro.





Además, no arroje al suelo cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión, ni tampoco papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o material que podría originar un incendio.

Si usted es uno de nuestros Vigilantes del Tiempo y puede fotografiar un incendio ( sin poner en riesgo su salud), por favor mande las imágenes con su nombre e información sobre el lugar donde la tomó al ncarreno@univision.net.

Nelly Carreño es la meteoróloga de Noticias 23 en Univision Dallas.

Vea también: