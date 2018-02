El 1 de diciembre del 2013, una niña de 9 años intentó desesperadamente llamar al 911, mientras su padre acuchillaba repetidamente a su madre en un motel del este de Texas.

No pudo comunicarse con el servicio de emergencia. La niña sabía cómo pedir auxilio -se lo habían enseñado- pero no que el hotel en el que estaba requería que primero marcara el número 9 para llamadas externas.

Desde entonces la familia de Kari Rene Hunt Dunn, quien falleció a los 31 años tras recibir más de 20 puñaladas, lanzó una campaña para facilitar el acceso al 911 desde teléfonos con múltiples líneas.



It was my honor to present the Hunt family with an American flag flown over the United States Capitol in Washington, D.C. to commemorate the presidential signing of #KarisLaw

En mayo del 2015, se anotaron una victoria cuando el gobernador Greg Abbott firmó la ley que obliga a que los teléfonos en hoteles y otros negocios permitan llamar al servicio de emergencia directamente.

Este viernes, la familia de Kari Hunt Dunn acudió a la firma de la Ley Kari (H.R. 582), ahora con alcance nacional. La Casa Blanca destacó que el presidente Donald Trump rubricó la legislación cuando el servicio de emergencias cumple 50 años.

Ajit Pai, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, encargada de hacer cumplir la ley, celebró la nueva regla y enfatizó: "un código de acceso no debe impedir que la gente llame al 911".

"El día de hoy es la culminación de años de trabajo arduo por parte de Hank Hunt (el padre de Kari), quien buscó crear conciencia y promover un cambio real", señaló Pai en un comunicado.



When I first talked to @hankhunt2 in Dec 2013, we didn't know how far we'd get in promoting direct access to emergency personnel when calling 911 (no access code). Today, we stood in the West Wing as @POTUS signed legislation named after Hank's late daughter. An emotional moment.

