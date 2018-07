DALLAS, Texas.- Lesly Martínez esperaba con otras madres separadas de sus hijos en la frontera dentro de un autobús, estacionado en un centro de procesamiento migratorio de El Paso a cerca de las 5:00 am. Finalmente, detectó el rostro de su hija, relató.

"A través del cristal yo le decía 'hola' y ella me reconoció rapidito porque a través del cristal levantó también su manito", señaló la madre, oriunda de Honduras. "Luego sí nos bajaron a todas y cada quien miró a su pequeño. Ayer fue el día más feliz de mi vida... volverlos a ver".

Durante semanas, ambas pensaron que la reunificación estaba cerca. Lesly afirma que cuando la trasladaron de un centro de detención en Seattle a otro en Tacoma le dijeron que iba a reencontrarse con sus hijos. Pero después de semanas, fue enviada a El Paso y, una vez allí, pasó casi 10 días antes de ver a sus hijos. En varias oportunidades, Mendoza pensó que su hermana estaba por ser enviada a Dallas, pero el viaje no se concretaba.

Un abrazo de hermanas y tamales

Los reencuentros no terminaron el miércoles para Martínez. Este jueves llegaron a Dallas en un vuelo desde El Paso y, mientras descendía por las escaleras mecánicas con sus hijos, la inmigrante sentía que quería volar para abrazar más rápido a Mendoza, a quien no había visto desde hacía 17 años.

Cuando finalmente lo hizo, entre lágrimas, le repetía: "Me moría de miedo... me moría de miedo".

"Es la pesadilla horrible que puede vivir una madre, que sea separada de sus pequeños", dijo. "Sentí mucha angustia porque pensé que no los iba a volver a ver".

"Sí, me reconoció, pero no está como antes. La felicidad que él tenía no es como antes", afirmó.