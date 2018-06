“El niño está llora y llora que quiere ver a su mamá, me dice 'tía, ya me dejaron aquí', y yo 'no mi amor'", relata.

El costo de la separación

"Yo no puedo hablar con ellos del caso de Lesly hasta que no mande la hoja azul G28 de representación, pero si no la puedo contactar no me la puede firmar", afirmó. Al mismo tiempo, "si no podemos comunicarnos con ella no podemos explicarle los derechos que tiene". Tampoco podían explicarle en qué consiste la entrevista de miedo creíble.