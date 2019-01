Salvation Army suple alimentos gratis para empleados federales

El Ejército de Salvación (The Salvation Army) ofrece asistencia gratuita de alimentos a los empleados federales que no están cobrando dinero como resultado del cierre del gobierno actual.

De lunes a Viernes:

· The Salvation Army – Oak Cliff (11 a.m. a 3:30 p.m.)

1617 W. Jefferson Blvd.

Dallas, TX 75208

Tel: 214-941-5911 or 5914