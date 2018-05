Quinceañera tendrá la fiesta con la que soñó luego de que su familia perdiera 15,400 dólares al ser estafados por una supuesta planificadora de eventos

“Sentí que el mundo se me vino abajo”, dijo Luciano Sánchez López, el padre de Lisbet Sánchez a Univision. “Imagínese, de un día para otro faltan dos meses para la quinceañera y para juntarlo de nuevo…”, agregó Sánchez.

“Tengo casi todo preparado”, dijo Laura Tapia, la mamá de la joven quien señaló que su teléfono no dejaba de sonar. “Mucha gente sí se compadece de uno, ¿verdad? … Yo les doy muchas gracias”, dijo Tapia.

Lo único que falta decidir es el lugar para la fiesta. La familia afirma que no quieren que la fiesta sea en el rancho Cedar Canyon Dude Ranch, debido a que el lugar les recuerda la estafa de la que fueron víctimas.

“Cada dos meses dábamos 5,600”, dijo Luciano Sánchez López, el padre de la joven. Cuando la familia había acumulado 15,400 dólares y solo faltaba un último pago 5,600 dólares de para los 21,000 dólares que cubrirían el costo total del evento dejaron de tener comunicación con Solé.

“Ya no entran mis llamadas y si le hablo del teléfono de mi hija sí entran, pero no me contesta”, dijo Tapia.